На Сумщине обнаружили безакцизные российские сигареты Пограничники совместно с СБУ обнаружили безакцизные сигареты российского производства.

В Краснопольском районе сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и пограничниками Сумского отряда совместно с представителями СБУ в одном из складских помещений пгт Краснополье было обнаружено 14 ящиков безакцизных сигарет марки «Прима Дона» российского производства.

Совместные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 «Контрабанда» и ч. 1 ст. 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» УК Украины.

Сейчас сигареты изъяты, продолжаются мероприятия по установлению владельцев табачных изделий.