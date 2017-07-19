Сумская полиция ищет пропавшую женщину (фото) Работники Сумского отдела полиции ГУНП в Сумской области разыскивают Кошеленко Анну Алексеевну, 1988 г.р., жительницу областного центра, которая 16 августа этого года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид женщине около 30 лет, рост 155 см, крепкого телосложения (вес около 90 кг), лицо круглое, волосы темно-коричневого цвета до плеч, прямые, прическа «каскад».

Была одета в лосины черного цвета, кофту черного цвета с болоньевыми вставками и высоким вязаным воротником, обута в белые кроссовки.

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кто имеет какую-либо информацию о без вести пропавшей Кошеленко Анне, или видел ее при передвижении транспортом или в других местах, сообщить об этом по телефонам 0951890652, 0958689306, или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.