На Сумщине ссора закончилась ножевым ранением в сердце Молодой человек выжил после ножевого ранения в сердце, которое получил во время ссоры от своего друга.

В Конотопский отдел полиции поступило сообщение от дежурной медицинской сестры центральной районной больницы о том, что каретой «скорой» в приемное отделение с диагнозом «проникающее ножевое ранение грудной клетки слева, ранение сердца, левосторонний гемопневмоторекс, геморологичний шок II степени» госпитализирован 24-летний мужчина.

Работники полиции немедленно выехали на место преступления, где установили, что раненый вместе с приятелем отдыхал в местном баре, а после закрытия развлекательного заведения продолжили «гуляние» на его крыльце.

«Мало-помалу разговор перешел в ссору, затем вспыхнула и драка. Приятель молодого человека в качестве беспрекословного аргумента достал из кармана брюк раскладной туристический нож, которым и ударил того в грудь, - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Работники полиции в тот же вечер нашли подозреваемого дома, мужчина не отрицал своей вины в содеянном и сказал, что ожидал их визита».

Сейчас в отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.