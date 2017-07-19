В Сумах почтили память борцов за независимость

фото Олега Демьяненко
24 августа сумчане собрались в сквере Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни. Среди присутствовавших были активисты, общественные деятели, руководители города и области и народные депутаты.
После церемонии собравшиеся прошли к Центральному кладбищу, где прошел митинг-реквием и панихида по погибшим воинам АТО. Панихиду по погибшим провел Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий.
Первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, председатель Сумской ОГА николай Клочко и заместитель мэра Степан Пак у памятного знака в честь Героев Небесной Сотни.
Возложение цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни.
Аллея Героев на городском кладбище.
Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий служит панихиду по погибшим воинам.