В Сумах почтили память борцов за независимость В День Независимости Украины сумчане возложили цветы Героям Небесной Сотни и воинам павшим в зоне проведения АТО

24 августа сумчане собрались в сквере Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни. Среди присутствовавших были активисты, общественные деятели, руководители города и области и народные депутаты.

После церемонии собравшиеся прошли к Центральному кладбищу, где прошел митинг-реквием и панихида по погибшим воинам АТО. Панихиду по погибшим провел Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий.

Первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, председатель Сумской ОГА николай Клочко и заместитель мэра Степан Пак у памятного знака в честь Героев Небесной Сотни.

Возложение цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни.

Аллея Героев на городском кладбище.

Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий служит панихиду по погибшим воинам.