Лента

Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:15103

В Сумах почтили память борцов за независимость

В День Независимости Украины сумчане возложили цветы Героям Небесной Сотни и воинам павшим в зоне проведения АТО

фото Олега Демьяненко

24 августа сумчане собрались в сквере Героев Небесной Сотни, чтобы возложить цветы к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни. Среди присутствовавших были активисты, общественные деятели, руководители города и области и народные депутаты.

После церемонии собравшиеся прошли к Центральному кладбищу, где прошел митинг-реквием и панихида по погибшим воинам АТО. Панихиду по погибшим провел Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий.

Первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, председатель Сумской ОГА николай Клочко и заместитель мэра Степан Пак у памятного знака в честь Героев Небесной Сотни.

Возложение цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной Сотни.

Аллея Героев на городском кладбище.

Архиепископ Сумской и Ахтырский владыка Мефодий служит панихиду по погибшим воинам.

 

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.