Сумские заводчане требуют выплаты зарплаты

"Отдайте наши деньги!"
В День Независимости Украины, 24 августа на площади Независимости около полусотни работников СНПО собрались на митинг. "Фрунзенцы" требовали у руководства завода и области немедленного решения вопроса выплаты зарплат на предприятии. Работники производственного объединения не получают зарплату уже почти пол года. Недавно на предприятии отчитались о погашении задолженности перед работниками за март месяц.
Организатором акции выступил Независимый профсоюз завода. Организаторы сетовали на то, что собралось очень мало людей и призывали не бояться и выходить на протесты, назвав этот митинг началом серии акций.
Представители профсоюза указывали заводчанам на необходимость писать заявления в суды о не выплате зарплат, предлагая бесплатную помощь своих юристов .
Перед собравшимися выступали члены независимого профсоюза и депутаты городского и областного советов. Так же на митинге выступили с поддержкой "фрунзенцев" первый заместитель председателя облсовета Анатолий Ричкаль и народный депутат Александр Сугоняко.
Через час митингующие разошлись.