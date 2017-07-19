Сумские заводчане требуют выплаты зарплаты Работники СНПО провели митинг требуя погасить задолженность по заработной плате

В День Независимости Украины, 24 августа на площади Независимости около полусотни работников СНПО собрались на митинг. "Фрунзенцы" требовали у руководства завода и области немедленного решения вопроса выплаты зарплат на предприятии. Работники производственного объединения не получают зарплату уже почти пол года. Недавно на предприятии отчитались о погашении задолженности перед работниками за март месяц.

Организатором акции выступил Независимый профсоюз завода. Организаторы сетовали на то, что собралось очень мало людей и призывали не бояться и выходить на протесты, назвав этот митинг началом серии акций.

Представители профсоюза указывали заводчанам на необходимость писать заявления в суды о не выплате зарплат, предлагая бесплатную помощь своих юристов .

Перед собравшимися выступали члены независимого профсоюза и депутаты городского и областного советов. Так же на митинге выступили с поддержкой "фрунзенцев" первый заместитель председателя облсовета Анатолий Ричкаль и народный депутат Александр Сугоняко.

Через час митингующие разошлись.