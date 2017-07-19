В Сумах прошел парад вышиванок (фоторепортаж)

Сформировав колонну на улице Соборной, около полутысячи участников с оркестром выдвинулись по центральным улицам города.
В отличии от прошлого года, к горожанам не присоединились первые лица города и области.
Пройдя улицами Соборной, Покровской площади и Харьковской колонна остановилась на площади возле торгово-развлекательного центра «Мануфактура», где продолжилось празднование.
Дети - наше все
Пока формировалась колонна
Растянули традиционный флаг
Командовать пардом буду я
Оркестр впереди колонны всей
Когда звучат фанфары скрипки молчат
Парад состоится в любую погоду. Дождь и лужи не стали помехой праздничному шествию.
Полиция частично перекрыла движение авто по Покровской площади и Харьковской