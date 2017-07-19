В Сумах прошел парад вышиванок (фоторепортаж) 24 августа, в День Независимости Украины, сумчане и гости города провели традиционный «Парад вышиванок».

Сформировав колонну на улице Соборной, около полутысячи участников с оркестром выдвинулись по центральным улицам города.

В отличии от прошлого года, к горожанам не присоединились первые лица города и области.

Пройдя улицами Соборной, Покровской площади и Харьковской колонна остановилась на площади возле торгово-развлекательного центра «Мануфактура», где продолжилось празднование.

Дети - наше все

Пока формировалась колонна

Растянули традиционный флаг

Командовать пардом буду я

Оркестр впереди колонны всей

Когда звучат фанфары скрипки молчат

Парад состоится в любую погоду. Дождь и лужи не стали помехой праздничному шествию.

Полиция частично перекрыла движение авто по Покровской площади и Харьковской