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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 20:14251

В Сумах прошел парад вышиванок (фоторепортаж)

24 августа, в День Независимости Украины, сумчане и гости города провели традиционный «Парад вышиванок».

фото Олега Демьяненко

Сформировав колонну на улице Соборной, около полутысячи участников с оркестром выдвинулись по центральным улицам города.

В отличии от прошлого года, к горожанам не присоединились первые лица города и области.

Пройдя улицами Соборной, Покровской площади и Харьковской колонна остановилась на площади возле торгово-развлекательного центра «Мануфактура», где продолжилось празднование.

Дети - наше все

Пока формировалась колонна

Растянули традиционный флаг

Командовать пардом буду я

Оркестр впереди колонны всей

Когда звучат фанфары скрипки молчат

Парад состоится в любую погоду. Дождь и лужи не стали помехой праздничному шествию.

Полиция частично перекрыла движение авто по Покровской площади и Харьковской

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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