В Сумах развернули гигантский флаг В 26-ю годовщину независимости Украины в Сумах побывал самый большой государственный флаг в мире

24 августа, в рамках празднования Дня Независимости Украины, в Сумах развернули крупнейший Украинский флаг в мире.

Сумчане и гости города, собравшиеся на площади возле ТРЦ "Мануфактура" имели возможность подержать в руках громадный флаг-рекордсмен. Размер полотна: 60 на 40 метров, площадь - 2400 квадратных метров. Организаторы утверждают: чтобы развернуть знамя, нужно не менее 200 человек.

Флаг-рекордсмен уже побывал в Кракове (Польша) и более 20 городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Николаеве, Одессе, Днепре, Мариуполе, Черкассах, Черноморскую, Червонограде , Бахмуте, Покровскую, Мелитополе, Николаеве, Умани, Каневе, Борисполе, Фастове и других городах, а завтра, 25-го августа будет развернут в Ахтырке.