В Сумах развернули гигантский флаг

24 августа, в рамках празднования Дня Независимости Украины, в Сумах развернули крупнейший Украинский флаг в мире.
Сумчане и гости города, собравшиеся на площади возле ТРЦ "Мануфактура" имели возможность подержать в руках громадный флаг-рекордсмен. Размер полотна: 60 на 40 метров, площадь - 2400 квадратных метров. Организаторы утверждают: чтобы развернуть знамя, нужно не менее 200 человек.
Флаг-рекордсмен уже побывал в Кракове (Польша) и более 20 городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Николаеве, Одессе, Днепре, Мариуполе, Черкассах, Черноморскую, Червонограде , Бахмуте, Покровскую, Мелитополе, Николаеве, Умани, Каневе, Борисполе, Фастове и других городах, а завтра, 25-го августа будет развернут в Ахтырке.
Крупнейший в мире Государственный флаг Украины изготовлен ко Дню Независимости Украины еще 2012 года. Тогда его развернули в Киеве возле университета имени Тараса Шевченко и тем самым установили рекорд. Событие занесли в Книгу рекордов Украины, официально зафиксировав, что этот государственный флаг Украины является крупнейшим в мире. С тех пор зародилась традиция разворачивать его в разных уголках Украины.