На Сумщине полиция обнаружила у иностранца боеприпасы В рамках всеукраинского отработки под условным названием «Мигрант» сотрудниками Середина-Будского отделение полиции обнаружили гражданина соседнего государства, который проживал в одном из населенных пунктов района, более десятка патронов калибра 7,62 мм.

Отрабатывая территорию обслуживания, полицейские в одном из отдаленных сел посетили 57-летнего иностранца и во время осмотра дома, где временно проживал человек, обнаружили 13 патронов калибром 7,62 мм.

Следователями по этому факту было открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), в рамках которого устанавливают происхождение боеприпасов и для чего иностранец хранил их у себя дома. В соответствии с действующим законодательством, подобное «коллекционирование» будет стоить мужчине от 3 до 7 лет заключения.

Всего же работники районного отделения течение отработки составили уже 11 административных протоколов на граждан иностранных государств по разным статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. На всех наложено административное взыскание в виде штрафа. Также полицейские обнаружили и доставили в миграционную службу трех иностранцев, где в отношении последних были составлены административные протоколы по ч.1 ст.203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.