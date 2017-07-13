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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум Лысенко снова заговорил о «справедливых» тарифах

Мэр Сум Александр Лысенко высказался об экономически обоснованных тарифах на тепло и горячую воду ООО «Сумытеплоэнерго».

Он поднял этот вопрос сегодня, 28 августа, на аппаратном совещании.

- Относительно обсуждения тарифов «Сумытеплоэнерго», которые проходили в субботу, - обратился он к своему заму Александру Журбе. – Во-первых, я хочу, чтобы комиссия, которую распоряжением городского головы мы сформировали в среду, по проверке договорных отношений Сумского горсовета и «Сумытеплоэнерго», проверила расчетные данные. Я вижу, что все хотят в этом разобраться, но, к сожалению, специалистов мало. Наши экономисты, наши юристы, представители нашего департамента инфраструктуры должны разобраться: что происходит, почему были поданы новые расчеты, как они должны проходит процедуру? И не только проверять расчетные данные, а также и выполнение договорных отношений. Все нужно проверить, предоставить выводы и направить их в НКРЭКУ. И комиссия уже сегодня должна начинать свою работу. Чтобы каждый день появились факты нашей проверки. Потом мы все это докладываем и говорим: смотрите, ситуация следующая: договорные отношения – выполняются / не выполняются, в каком объеме; какие наши замечания; относительно расчета тарифа – почему это происходит сейчас? Мы должны знать суть вопроса, правильную суть. Мы должны знать о затратах, потерях, их затраты на уголь, газ и т.д. Всю информацию от комиссии мы должны обнародовать, доводить до жителей. Если нужно, проведем пресс-конференцию. Понятно, что все хотят снизить тариф. Мы также ничего не хотим повышать, потому что мы всегда боремся, чтобы тарифы были экономически обоснованными, однако для этого мы должны их четко проверить. Все понятно?

Напомним, партия мэра Сум Лысенко шла на выборы под лозунгом «Справедливі тарифи». Однако, например, обоснованность тарифов в маршрутках, никто не проверял, а исполком их повысил, а мэр подписал.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго» Справедливые тарифы

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