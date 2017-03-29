До 1 сентября сумчанам обещают восстановить «черную» остановку В такие сроки пообещал установку новой остановки возле «Выставочного центра» на Харьковской замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

Об этом он сообщил сегодня, 28 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- По заказу департамента инфраструктуры города была разработана проектно-сметная документация, которая была согласована органами госэкспертизы, - поделился он. – Сейчас продолжаются монтажные работы, сегодня будет установлен каркас, и до 1 сентября работы должны быть закончены.

- Снимем с контроля, когда установите, - пообещал мэр Сум Александр Лысенко. – А вы там их две будете ставить?

- Да, она будет двойная.

Напомним, остановка возле «Выставочного центра» была демонтирована почти 4 года назад после ДТП, в котором пьяный водитель влетел в остановку, убив двух человек. С тех пор не раз говорили о ее восстановлении, ставили разные сроки, в том числе в этом году – например, до 1 июля.