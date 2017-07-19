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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21119

Департамент инфраструктуры ткнули носом в проблемы центра Сум

Мэр Сум Александр Лысенко обратил внимании е на состояние газонов и тротуаров на Соборной и Воскресенской.

Он поднял этот вопрос сегодня, 28 августа, во время аппаратного совещания.

- Когда выходит из отпуска Григорий Иванович (Яременко – директор департамента инфраструктуры – Ред.)? – спросил мэр у его зама Виктора Павленко. – Завтра? Скажите ему, чтобы он прошелся по Соборной, по Воскресенской и обратил внимание, в каком состоянии находятся газончики и тротуарчики. Пускай внимательно посмотрит и скажет свою оценку: это нормально или ненормально. В прошлом году мы делали текущий ремонт покрытия на улице. Я понимаю, что когда плитку положили, не делали ремонт коммуникаций. А сейчас опять плитку поднимает, опускает. Понятно, что, возможно, нужно готовиться к капитальному ремонту, может, через год, через два. Но сейчас ее нужно поддерживать в нормальном состоянии. А главное, нужно вовремя подстричь траву, подрезать ветки, убрать мусор, кусочки тротуарной плитки где-то нужно заменить. Чтобы было все чисто и опрятно. К сожалению, сейчас не так. Для этого просто нужно руководителям ходить пешком и смотерть: где нормально, где ненормально.

- Соборная и Воскресенская не на нашем содержании, - попробовал было возразить чиновник.

- Никому такого не говорите, - прервал его мэр. – Весь город на нашем с вами содержании. У нас департамент инфраструктуры. Я не говорю, что это нужно до какого-то праздника делать, это ужно постоянно делать…

Напомним, до 2016 года департамент инфраструктуры находился как раз на ул. Воскресенской, однако и тогда лучше не было.

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