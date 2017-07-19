Спасатели спустили мальчика с недостроенного здания 26 августа в 17:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что ребенок оказался на крыше недостроенного одноэтажного здания котельной в Тростянце.

Звонил с мобильного товарищ мальчика. На место вызова прибыло отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, играя на улице, 12-летний мальчик по дереву залез на здание, однако спуститься вниз сам уже не смог.

С помощью выдвижной лестницы один из спасателей поднялся на крышу и помог подростку спуститься на землю. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

К операции привлекались 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.