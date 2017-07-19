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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40179

В Шостке полицейские поймали карманную воровку

Благодаря видеокамерам, установленным в магазине, сотрудники полиции разоблачили ранее неоднократно судимую 43-летнюю жительницу Шостки, которая похитила 1100 гривен из сумки посетительницы магазина.

На линию «102» поступило сообщение от 63-летней жительницы Шостки. Женщина рассказала полицейским, что когда она находилась в магазине, неизвестный похитил из ее сумки 1100 гривен.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, полицейские узнали в одной из посетительниц, которая находилась в торговом зале рядом с заявительницой, ранее неоднократно судимую за кражи и наркотики 43-летнюю местную жительницу.

«На видео хорошо видно, что злоумышленница воспользовалась невнимательностью потерпевшей, которая слишком увлеклась выбором товара, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Злоумышленница осторожно вытащила из сумки пенсионерки кошелек, забрала деньги, а потом положила его обратно».

Разоблаченная в краже женщина оправдывается, что деньги потратила на погашение долгов.

Сейчас в отношении нее правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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