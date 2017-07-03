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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59156

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1252 заявления и сообщения.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 64, из них раскрыты – 43, а именно: 4 факта нанесения телесных повреждений, 12 краж, 1 мошенничество, выявлено 11 фактов незаконного оборота наркотиков, а также 1 факт незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлен 58 протокол об административных правонарушениях. Из них: незаконное обращение с наркотическими средствами – 5, мелкие кражи – 4, нарушение правил благоустройства – 4, нарушение антиалкогольного законодательства – 14, курение в неустановленных местах – 18, насилие в семье – 1.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1727 вызовов и заданий, в том числе по линии «102» - 1350. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 335 админматериалов, из них 21 – за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, задержаны 25 (19) преступников, раскрыты по горячих следах 29 преступлений.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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