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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20202

Пьяный сумчанин сломал дорожный знак

Патрульные задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сломал дорожный знак.

Патрулируя ночью перекресток улиц Веретеновская - Ковпака, экипаж патрульных заметил мужчину, который нес в руках предмет, который имел светоотражающий эффект.

Когда патрульные приблизились к прохожему, тот бросился наутек. В этот момент, полицейские увидели, что в руках он держит дорожный знак. Стражи порядка догнали и задержали его.

Как выяснилось, возле остановки общественного транспорта на улице Ковпака, 20-летний гражданин сломал дорожный знак 4.2 «Движение направо» ПДД.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

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