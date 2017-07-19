Пьяный сумчанин сломал дорожный знак

Патрулируя ночью перекресток улиц Веретеновская - Ковпака, экипаж патрульных заметил мужчину, который нес в руках предмет, который имел светоотражающий эффект.
Когда патрульные приблизились к прохожему, тот бросился наутек. В этот момент, полицейские увидели, что в руках он держит дорожный знак. Стражи порядка догнали и задержали его.
Как выяснилось, возле остановки общественного транспорта на улице Ковпака, 20-летний гражданин сломал дорожный знак 4.2 «Движение направо» ПДД.
Для установления всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.