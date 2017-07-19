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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане находили на медали Всемирной универсиады

26 августа украинские легкоатлеты положили еще три медали в копилку сборной Украины на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе.

Два «золота» и одну «бронзу» в этот день выиграли скороходы. Победный дубль по спортивной ходьбе оформила сумчанка Инна Кашина, студента СумГПУ им. А.С.Макаренко. Она быстрее всех участниц преодолела дистанцию 20 км (1час 39:44), а с помощью подруг по команде к индивидуальному «золоту» добавила еще и командное. В первой десятке финишировали еще две украинки: Алина Цвилий была седьмой (1:45:25), а Валентина Мирончук - девятой (1:46:52). Тамара Гаврилюк заняла 11-е место (1:51:21).

Бронзовые медали Универсиады-2017 выиграла мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 20 км. Быстрее всех среди украинцев дистанцию прошел сумчанин Игорь Главан, представляющий столичный университет физкультуры. С результатом 1:30:39 ч он шестой. Валерий Литанюк финишировал десятым (1:34.12), Иван Банзерук - 15-м (1:36:43), а Андрей Гречковский - 19-м (1:40:15). Победил японец Тошиказу Яманиши (1:27:30). В командном зачете сильнейшими оказались также японцы.

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