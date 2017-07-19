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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью спасатели ликвидировали масштабный пожар

28 августа в 00:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Крупец Шосткинского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей из районного центра, а также местную пожарную команду с. Ивот, которая дислоцировалась на расстоянии 12 км от очага горения.

Из-за несвоевременного вызова на момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные летняя кухня, хозяйственная постройка, курятник, погребник. Огонь также успел распространиться на рядом расположенные жилой дом хозяев и сарай соседей, которые были построены из древесины. Существовала угроза перекидывания огня на еще одну наружное сооружение рядом с центром горения, соседские летнюю кухню, жилой дом, сеновал. Тушение осложняли наличие сена в хозяйственных постройках. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 5 км от места происшествия.

В 2:02 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 5:30 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Ивот.

В результате пожара уничтожено летнюю кухню, хозяйственную постройку, курятник, погребник, повреждены вещи домашнего обихода, стены жилого дома на площади 16 кв. м, крыша на площади 48 кв. м, стена хозпостройки соседнего домовладения на площади 8 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.

Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.

Право Пожар

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