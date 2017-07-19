На Сумщине полиция изъяла у наркоторговца крупную партию опия Более килограмма экстракта опия изъяли полицейские у 38-летнего жителя Конотопа, который сделал производство и продажу наркотиков своим постоянным доходным промыслом.

Работники Управления противодействия наркопреступлениям ГУНП в Сумской области в ходе оперативных мероприятий вышли на одного из жителей Конотопа, который, по словам отдельных наркозависимых граждан, продает им инъекционный раствор опия. Сыщики провели несколько оперативных закупок и задокументировали факты торговли наркотиками.

Как выяснилось в ходе следствия, два года назад гражданин уже имел неприятности с законом из-за хранения наркотиков, но, очевидно, не покаялся, а более того - устроил в собственном гараже мини-цех для изготовления дурман-зелья.

«Наши сотрудники провели несколько обысков у него дома и в гараже. И изъяли металлическую посуду, медицинские шприцы с готовым к употреблению раствором, 7 банок с бурым кристаллическим веществом, общая масса которой составила около 1200 г, и 2 шприца с ангидридом уксусной кислоты, весом более 40 г, - говорит Василий Невмержицкий, вр.и.о. начальника управление противодействия наркопреступности ГУНП области. - Экспертное исследование показало, что в банках находился опий экстракционный, а жидкость в шприцах относится к группам прекурсоров, оборот которых ограничен законом».

Свой товар мужчина продавал наркозависимым гражданам по весьма «демократической» цене - по 50-60 гривен за 1 «кубик» призрачного счастья, при этом часто встречался со своими покупателями в многолюдных местах и вблизи учебных заведений.

В отношении подозреваемого были открыты сразу несколько уголовных производств по признакам ч. 2 ст. 307 ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 309 и ч. 3 ст. 311 УК Украины, в рамках которых устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению и реализации наркотических веществ и прекурсоров. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.