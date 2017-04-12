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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились в Житомире

26-27 августа в Житомире прошел международный турнир по каратэ International Dodjo cup.

Эти соревнования стали первым этапом отбора на чемпионат мира среди кадетов, юниоров и молодёжи (г. Тенерифе, Испания). В отбор попали три спортсмена сумского клуба «Прогресс»: Буглак Андрей – золото, 16-17 лет, до 76 кг; Кулешова Марина – серебро, 18-20 лет, до 50 кг; Стеценко Егор – бронза, 16-17 лет, свыше 76 кг.

В шаге от медалей, заняв 5-ые места, остановились Багирова Юлия, Носова Анастасия и Билоус Валерий.

Следующий этап отбора состояться на турнире Budapest Open (г. Будапешт, Венгрия). 

Спорт Каратэ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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