Сумские каратисты отличились в Житомире 26-27 августа в Житомире прошел международный турнир по каратэ International Dodjo cup.

Эти соревнования стали первым этапом отбора на чемпионат мира среди кадетов, юниоров и молодёжи (г. Тенерифе, Испания). В отбор попали три спортсмена сумского клуба «Прогресс»: Буглак Андрей – золото, 16-17 лет, до 76 кг; Кулешова Марина – серебро, 18-20 лет, до 50 кг; Стеценко Егор – бронза, 16-17 лет, свыше 76 кг.

В шаге от медалей, заняв 5-ые места, остановились Багирова Юлия, Носова Анастасия и Билоус Валерий.

Следующий этап отбора состояться на турнире Budapest Open (г. Будапешт, Венгрия).