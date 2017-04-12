Сумские каратисты отличились в Житомире

Эти соревнования стали первым этапом отбора на чемпионат мира среди кадетов, юниоров и молодёжи (г. Тенерифе, Испания). В отбор попали три спортсмена сумского клуба «Прогресс»: Буглак Андрей – золото, 16-17 лет, до 76 кг; Кулешова Марина – серебро, 18-20 лет, до 50 кг; Стеценко Егор – бронза, 16-17 лет, свыше 76 кг.
В шаге от медалей, заняв 5-ые места, остановились Багирова Юлия, Носова Анастасия и Билоус Валерий.
Следующий этап отбора состояться на турнире Budapest Open (г. Будапешт, Венгрия).
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