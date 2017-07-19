Пиротехники обезвредили гранату, обнаруженную грибником

На опасный предмет наткнулся житель с. Храповщина на расстоянии 2 км от жилых домов, во время сбора грибов в лесополосе. О находке мужчина сообщил спасателям.
На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».