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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пиротехники обезвредили гранату, обнаруженную грибником

27 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) в Сумском районе проведены работы по обезвреживанию гранаты времен Второй мировой войны.

На опасный предмет наткнулся житель с. Храповщина на расстоянии 2 км от жилых домов, во время сбора грибов в лесополосе. О находке мужчина сообщил спасателям.

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при обнаружении взрывоопасных предметов времен прошлых войн нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».

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