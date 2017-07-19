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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23178

Копы поймали рыбных браконьеров

Патрульные остановили автомобиль с рыболовными сетями и рыбой.

На днях, утром, за нарушение ПДД на улице Герасима Кондратьева, инспекторы остановили автомобиль Volvo. В автомобиле, кроме водителя, находились два пассажира.

Во время общения с водителем и осмотра автомобиля, патрульные почувствовали запах рыбы, который шел из багажного отделения. Стражи порядка попросили мужчину открыть багажник, где обнаружили мешки с пятью рыболовными сетями, около 60 карасей и резиновую лодку. Граждане сообщили, что ночью рыбачили на озере неподалеку Сум.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и работников Сумырыбоохраны.

В дальнейшем на каждого из граждан был составлен административный протокол по ч.4 статьи 85 (грубое нарушение правил рыболовства) КоАП.

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