5 лет лишения свободы грозит девушке, которая брызнула газом в глаза полицейскому Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы г. Ворожба Белопольского района, которая пыталась «отбить» свою подружку у полиции и причинила правоохранителю легкие телесные повреждения.

Установлено, что 17 июня 2017 года около часа ночи в одном из развлекательных заведений г. Белополье сработала кнопка тревожной сигнализации. На вызов немедленно прибыл наряд полиции. Как выяснилось, полицию вызвал хозяин заведения в связи с нарушением общественного порядка молодой девушкой. Сотрудники полиции предложили девушке проехать в отделение для выяснения обстоятельств. Она села на заднее сиденье полицейской машины. Однако такое развитие событий не устроил ее подругу, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовала отпустить девушку, при этом выражаясь в сторону правоохранителей нецензурной бранью.

В дальнейшем, не реагируя на замечания сотрудников полиции, обвиняемая села в их автомобиль на переднее сиденье и пыталась ногами выбить стекло. Усмирив девушку, полицейские сопроводили ее в больницу для проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения. Находясь уже в помещении больницы, девушка достала из сумочки баллончик с газом слезоточивого и раздражающего действия и прыснула им в глаза полицейскому.

Обвиняемой, которая воспитывает 7-летнюю дочь, грозит от 5 лет ограничения до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.