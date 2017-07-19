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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах от столбняка умерла непривитая пятилетняя девочка

Ребенка из Лебединской районной больницы больше недели назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти жизнь девочки не удалось.

В Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка, сообщила местная журналистка Юлия Зайцева.
"У меня ужасная новость: 5-летнюю Юлечку, которая заболела столбняком в Сумской области, спасти не удалось. Она просто играла во дворе и ранила ножку", – написала она.
"Представьте себе, сегодня каждый второй ребенок во время такого травмирования рискует подцепить смертельную инфекцию. Поскольку невакцинирован. А сыворотки, чтобы вылечиться, нет – в нашей стране об этом давно не беспокоятся. Чиновники от медицины уверяют, вакцина в медучреждениях есть, но правда ли это?" – добавила журналист.


Между тем главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко сегодня, 25 августа, подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

"В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, согласно своему возрасту, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать", – отметила чиновник.
По ее информации, ребенок воспитывался в многодетной семье. Кроме нее в семье еще шестеро детей. Девочка ранила ногу о дерево, когда играла во дворе.

Родители обрабатывали рану дома самостоятельно. В медучреждение обратились только тогда, когда пострадавшая была в тяжелом состоянии.
Сначала девочка лечилась в Лебединской ЦРБ, а затем ее перевезли в Сумы. 17 августа ребенку ввели сыворотку, однако спасти жизнь так и не удалось.

Общество Столбняк
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