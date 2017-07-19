Тепловики заявили в полицию на активистов за срыв открытых слушаний Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава общественной комиссии Сумского горсовета по бюджету Андрей Фролков.

«Сегодня был на допросе у следователя Сумского горотдела полиции по «срыву» открытого обсуждения повышения тарифов на тепло и горячую воду для населения г. Сумы, которое не состоялось 11 августа 2017 года.

Заявление ООО «Сумытеплоэнерго» о совершении преступления мне не показали, но там речь идет о «нарушении общественного спокойствия, призывы к насильственным действиям и другие хулиганские действия».

Считаю, это политическим давлением со стороны властей и ООО «Сумытеплоэнерго», которые игнорируют требования громады, но оказывают давление на тех, кто хочет отстоять свои права.

Ждем продолжения», - написал он.