20 сумских школьников будут получать мэрские стипендии

Соответствующее распоряжение мэр Сум Александр Лысенко подписал 22 августа.
Среди стипендиатов городского головы - ученики классической гимназии, специализированных школ № 7, № 9, № 10, № 17, № 29 и общеобразовательных школ № 15, № 20, № 21.
Стипендии назначены девяти победителям IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, пяти победителям III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины, двум победителям Всеукраинских и международных спортивных соревнований, двум победителям творческих конкурсов, одной победительнице Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко и одной победительнице Всеукраинского конкурса ученического творчества в номинации «Литература».
Все они будут получать с 1 сентября и до 31 декабря ежемесячно по 290 грн.