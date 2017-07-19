20 сумских школьников будут получать мэрские стипендии С целью создания благоприятных условий для развития, поддержки, стимулирования одаренных детей, учащейся молодежи, 20 школьникам, которые в прошлом учебном году стали победителями международных, всеукраинских олимпиад, турниров, конкурсов, назначены именные стипендии городского головы.

Соответствующее распоряжение мэр Сум Александр Лысенко подписал 22 августа.

Среди стипендиатов городского головы - ученики классической гимназии, специализированных школ № 7, № 9, № 10, № 17, № 29 и общеобразовательных школ № 15, № 20, № 21.

Стипендии назначены девяти победителям IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, пяти победителям III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины, двум победителям Всеукраинских и международных спортивных соревнований, двум победителям творческих конкурсов, одной победительнице Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко и одной победительнице Всеукраинского конкурса ученического творчества в номинации «Литература».

Все они будут получать с 1 сентября и до 31 декабря ежемесячно по 290 грн.