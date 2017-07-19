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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1996

20 сумских школьников будут получать мэрские стипендии

С целью создания благоприятных условий для развития, поддержки, стимулирования одаренных детей, учащейся молодежи, 20 школьникам, которые в прошлом учебном году стали победителями международных, всеукраинских олимпиад, турниров, конкурсов, назначены именные стипендии городского головы.

Соответствующее распоряжение мэр Сум Александр Лысенко подписал 22 августа.

Среди стипендиатов городского головы - ученики классической гимназии, специализированных школ № 7, № 9, № 10, № 17, № 29 и общеобразовательных школ № 15, № 20, № 21.

Стипендии назначены девяти победителям IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, пяти победителям III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины, двум победителям Всеукраинских и международных спортивных соревнований, двум победителям творческих конкурсов, одной победительнице Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко и одной победительнице Всеукраинского конкурса ученического творчества в номинации «Литература».

Все они будут получать с 1 сентября и до 31 декабря ежемесячно по 290 грн.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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