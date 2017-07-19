Полицейские Шостки вернули в семью потерявшегося мальчика Несколько часов полицейские разыскивали родителей 10-летнего мальчика, которого ночью нашел сторож агропредприятия на территории фермы.

Поздно вечером на линию «102» поступило сообщение от 44-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района, который работает сторожем местной агрофирмы. Мужчина объяснил полицейским, что во время обхода обнаружил малолетнего мальчика, который заблудился на территории фермы.

На вызов немедленно выехал участковый офицер полиции. Прибыв нам место, полицейский расспросил мальчика, и тот рассказал, что живет он в соседнем селе, а отец его якобы работает на железной дороге. Однако во время проверки ни одна из информаций, предоставленная ребенком, не подтвердилось.

«Во время проведения необходимых розыскных мероприятий участковый все же выяснил, что парень местный, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его доставили домой, где его уже ждали родители».

По словам отца ребенка, сын исчез из дома незаметно. Его пропажу они с женой обнаружили незадолго до визита участкового, и самостоятельно разыскивали парня в деревне по друзьям и знакомым.

По данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку и устанавливают причину, которая побудила школьника к ночному путешествию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.