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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14152

На Сумщине потребление газа уменьшилось на 4%

ПАО «Сумыгаз» за 7 месяцев 2017 года осуществило распределение 459,1 млн куб. м. природного газа, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Потребление природного газа бытовыми потребителями осталось на уровне прошлого года и составило 239,6 млн куб. м. Однако в этом году уменьшили потребление голубого топлива юридические лица. Так, ПАО «Сумыгаз» осуществило промышленным предприятиям распределение 114,3 млн куб. м. природного газа, что на 11% меньше чем за 7 месяцев 2016 года. Учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета, уменьшили использование газа на 8%, получив 8,2 млн куб. м., предприятия ТКЭ - на 6%, 96,8 млн куб. м. Такие показатели являются неблагоприятными для работы, ведь из-за уменьшения объемов потребления газа ПАО «Сумыгаз» недополучает плановые поступления и не может инвестировать необходимые средства в обеспечение бесперебойного газоснабжения. К тому же, кризисная ситуация с поступлением средств усугубляется еще и сезонностью потребления газа - когда в летний период оно значительно уменьшается по сравнению с холодными временами года.

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