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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09275

«Сумы» проиграли аутсайдеру и опустились на дно

25 августа в 8-ом туре первой лиги ПФК «Сумы» играл на выезде против луцкой «Волыни».

Несмотря на то, что еще в прошлом сезоне лучане играли в Премьер-лиге, перед матчем с «Сумами» они были в зоне вылета уже Первой лиги. Всего на очко больше и на две строчки в турнирной таблице выше были наши.

Как это часто бывает в матче аутсайдеров, соперники показали задорный атакующий футбол на высоких скоростях. Вроде бы обе команды и создавали предпосылки для обострения, однако постоянно не хватало последнего паса. У «ум»фактически главный момент встречи возник в самом ее начале, когда Богачев со штрафного попал в крестовину. Лучане были намного разнообразней и добились своего в середине второго тайма. На 75-ой минуте Циколия сбил в своей штрафной площадке Ляшенко, Шаповал проблем с реализацией 11-метрового не имел.

«Волынь» прибегала к любой хитрости, чтобы затянуть время, но и сами гости в этом им помогали, не сумев довести до точного удара хотя бы один свой момент.

В итоге лучане обошли «Сумы», которые опустились на 17-ое место. В следующем туре сумчан ожидает домашний поединок с «Полтавой», которая занимает второе место.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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