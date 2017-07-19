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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23174

«Нефтяник» взял очко в матче с лидером

26 августа в Полтаве местный одноименный клуб принимал ахтырский «Нефтяник».

Матч 8-го тура первой лиги прошел в обоюдоострой борьбе и не принес удовлетворения ни одной из команд.

Хозяева открыли счет в середине первой 45-минутке. На 23-ой минуте Бояринцев срезал в своей штрафной Насибулина, пенальти не сумел реализовать Дегтярев, но Савин первым оказался на добивании. Казалось, что это начало конца для гостей, однако вскоре «нефтяники» отыгрались: спустя 10 минут Яременко решился на неожиданный удар метров с 20, с которым не сумел справиться вратарь.

А в начале второго тайме второй гол побывал в воротах полтавчан. На 49-ой минуте провалом обороны хозяев воспользовался Цюцюра, который откликнулся на разрезную передачу и, не сближаясь, переиграл вратаря. Логично, что хозяева помчались отыгрываться, чего и добились: на 84-ой минуте Ковпак замкнул кросс от Кушниренко. В оставшееся время было больше эмоций, чем осмысленной игры, поэтому ничью можно считать закономерным исходом.

«Нефтяник» с 9 очками на 11-ом места, «Полтава» - остается на втором. 30 августа ахтырчан ожидает поединок против «Руха».

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