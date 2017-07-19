Как правильно выбрать обручальные кольца с бриллиантами в интернет-магазине «Оникс»? ® Свадьба — это важное и волнительное торжество в жизни каждого человека. Вот почему молодожены так долго стоят перед витринами ювелирных салонов в поисках своих обручальных колечек.

У них просто разбегаются глаза от такого разнообразия. Но вот их мечты могут ограничить выделенный бюджет и некоторые приметы.

Наши бабушки твердят, что колечко должно быть гладким, чтобы и совместная жизнь была таковой. А это значит, что лучше отказаться от гравировки и камушков в пользу традиционных вариантов. Но все же у большинства пар побеждает фантазия над суеверием, и они решаются заказать кольца с бриллиантами в интернет-магазине «Оникс». Так вот специально для них собраны основные советы, как выбрать подходящее украшение.

На что же обратить внимание?

Так как вы приобретаете особое изделие, которое будете носить ежедневно, практически не снимая, то критерии выбора должны быть особенными:

Толщина аксессуара не должна превышать 3 мм. Если она будет больше, то вам будет неудобно его носить. К тому же он начнет натирать соседние пальцы. Не выбирайте и слишком широкие варианты. Лучше закажите тонкое изделие, украшенное вставками или гравировкой. Камень не должен быть слишком большим. Иначе он будет цепляться за одежду, мешать выполнять домашние дела. Массивные варианты лучше всего оставить для торжественных случаев. А для длительного ношения подойдет один маленький бриллиант или целая россыпь.

Какое колечко вы себе выберите, решайте сами. Главное, чтобы оно нравилось вам обоим. Ну и конечно соответствовало всем традициями (раз вы уж настолько суеверны). Если вы хотите заказать нечто особенное, то заранее связывайтесь с ювелирами. Мастера компании «Оникс» воплотят ваши мечты в реальность. А красивые украшения станут символом вашей долгой и счастливой семейной жизни.