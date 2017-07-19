Конотопскому душителю дали 13 лет К 13 годам лишения свободы приговорен 42-летней мужчина, который задушил свою знакомую и закопал тело на приусадебном участке.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении жителя Конотопского района, который лишил жизни свою знакомую и похитил у нее золотые украшения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 25 ноября 2016 года 29-летняя женщина отвела своего ребенка в детский сад, после чего зашла в гости к 42-летнему знакомому. Через некоторое время между ними возникла ссора, - обвиняемый несколько раз ударил девушку по лицу, а потом сильно сжал ее руками за шею. Поняв, что девушка не дышит, он замотал тело умершей в полиэтиленовую пленку, поместил в сумку и на следующий день около 19 часов на автомобиле вывез в с. Шпотовка Конотопского района, где закопал на приусадебном участке своей матери. Кроме того, с бездыханного тела девушки мужчина снял золотые украшения и сдал их в ломбард, за что получил около 6 тыс. грн.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, по решению суда первой инстанции мужчина осужден к 13 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил это решение без изменений. В настоящее время приговор суда уже вступил в законную силу, поэтому следующие 13 лет человек проведет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.