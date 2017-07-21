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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская студентка помогла команде взять серебро универсиады

28 августа на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе завершили соревнования легкоатлеты.

В заключительный день украинцы выиграли три медали. Среди них женская эстафетная команда 4х400 метров. Екатерина Климюк, Ольга Бибик, студентка СумГУ Анастасия Брызгина и Татьяна Мельник преодолели дистанцию за 3.31,56 мин. и выиграли серебряные награды. Победили польки (3.26,75 мин).

Также в секторе для прыжков в высоту украинки оформили победный дубль. Оксана Окунева победила, с первой попытки преодолев 1,97 м. Ирина Геращенко с результатом 1,91 м выиграла серебряную медаль.

Спорт Анастасия Брызгина Легкая атлетика Универсиада

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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