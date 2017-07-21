Сумская студентка помогла команде взять серебро универсиады

В заключительный день украинцы выиграли три медали. Среди них женская эстафетная команда 4х400 метров. Екатерина Климюк, Ольга Бибик, студентка СумГУ Анастасия Брызгина и Татьяна Мельник преодолели дистанцию за 3.31,56 мин. и выиграли серебряные награды. Победили польки (3.26,75 мин).
Также в секторе для прыжков в высоту украинки оформили победный дубль. Оксана Окунева победила, с первой попытки преодолев 1,97 м. Ирина Геращенко с результатом 1,91 м выиграла серебряную медаль.
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