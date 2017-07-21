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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58156

Сумские троллейбусники отметили юбилей предприятия

В пятницу, 25 августа, во Дворце культуры «Химик» состоялись торжества по случаю 50-летия коммунального предприятия «Электроавтотранс».

На праздновании присутствовали представители городской власти, корпорации «Укрэлектротранс», руководители коммунальных и родственных предприятий, работники КП «Электроавтротранс», в том числе 22 работника, которые стояли у истоков предприятия.

Во время торжеств состоялось награждение грамотами городского головы, администрации коммунального предприятия и профсоюзного комитета, а также вручение ценных подарков.

Напомним, история КП «Электроавтотранс» началась 50 лет назад. Тогда в Сумах был введен в действие первый троллейбусный маршрут «Химгородок - Железнодорожный вокзал». Данное направление обслуживали четыре машины, а длина контактной сети составляла лишь 25,6 км. Это была важная для Сум и сумчан событие, ведь с появлением троллейбусного движения расширились транспортные возможности города.

Сейчас в городе существует 15 троллейбусных и шесть автобусных маршрутов. На линии выходят 45 троллейбусов и 16 автобусов, которые не так давно пополнили подвижной состав предприятия.

В прошлом году подвижной состав предприятия проехал 3 042 200 км и перевез 23 292 400 пассажиров.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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