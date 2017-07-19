Пьяный сумчанин залез в чужую квартиру Патрульные задержали мужчину, который по неизвестным причинам проник в чужую квартиру.

Происшествие случилось на улице Труда. Инспекторы получили сообщение о срочной помощи. На месте инспекторов встретила заявительница. Женщина сообщила, что ей позвонили соседи и сказали, что в ее квартиру проник неизвестный.

Стражи порядка поднялись на этаж, где увидели открытую дверь в домовладение женщины. Внутри комнаты полицейские задержали 35-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить, с какой целью проник в чужой комнаты.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу сумского отделения полиции для выяснения всех обстоятельств дела.