На Сумщине будут поддерживать туристические проекты Сумская облгосадминистрация готова поддержать самые активные проекты и инициативы в сфере туризма.

Об этом шла речь во время видеоселекторного совещания руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого на тему: «Формирование предложений в Программу развития туризма в области на 2018-2022 годы и внесении изменений в Программу экономического и социального развития Сумской области в разделе туризм на 2017 год».

«Сегодня мы говорим о туризме, как о потенциале для развития территорий, создания новых рабочих мест, увеличения местных бюджетов. Сумщина имеет действительно высокий туристический потенциал, поэтому не оставайтесь в стороне и работайте на благо своей территории», - акцентировал Дмитрий Живицкий.

В ходе совещания руководитель аппарата облгосадминистрации совместно с начальником отдела туризма облгосадминистрации Юрием Гладенко проанализировал предложения, которые уже поступили от районов и городов областного значения, а также заслушал новые идеи и инициативы органов местного самоуправления. В частности, присутствующие говорили о «зеленом туризме», велосипедных маршрутах, кемпингах, создании памятников в честь выдающихся событий и людей и т.п.

Дмитрий Живицкий акцентировал, что все цели по развитию туризма на Сумщине должны быть оцифрованы, то есть представить реально измеряемые результаты, а также количество дополнительно привлеченных туристов на места за счет этих проектов.

«Мы не сможем поддержать абсолютно все предложения, но точно обратим внимание на самые активные и перспективные идеи в этом направлении. Особенно важна подготовительная работа, то есть подготовка объектов посещения, размещение и питание туристов. Если коротко, от вас - инициатива, от нас - поддержка», - обратился к присутствующим куратор туристической отрасли в области.