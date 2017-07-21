В Сумах определяли самые яркие таланты В рамках международного фестиваля «SANREMOJUNIOR - УКРАИНА» состоялся областной конкурс детского творчества «Яркие дети Украины», который проходил в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии им. М.С.Щепкина.

Конкурс собрал 33 маленькие звездочки из разных уголков нашей области, которые соревновались в трех возрастных категориях: 6-9, 10-12, 13-14 лет, пишет сайт ОГА.

В своем выступлении перед юными талантами глава области глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, под патронатом которого прошло творческое соревнования, отметил: «Конкурс детского творчества «Яркие дети Украины» на Сумщине мы проводим впервые. Он призван не только популяризировать украинскую песню и с помощью искусства продемонстрировать нашу любовь к Украине, к родному краю, но и имеет целью выявить талантливых детей, которыми так богата Сумская земля, раскрыть эти таланты, дать им шанс расцвести и засиять на всю страну. Я уверен, что Сумщина невероятно богата певческими талантами! Есть они как в областном центре, так и в небольших селах или поселках. Я счастлив, что сегодня мы все вместе дадим этим талантам расцвести».

Все участники, кроме вокальной композиции, подготовили к конкурсу короткий видеоролик, где рассказали о себе и живописный уголок Сумщины, из которого они родом.

Два дня репетиций с живым оркестром «Bright band» из Киева и лучше вокальными тренерами Украины - и наши певческие бриллианты загорелись новыми гранями.

Дети исполняли народные и современные украинские эстрадные песни, а также англоязычные всемирно хиты. В перерывах между конкурсной программой, зрителей ждали сюрпризы - выступления известных эстрадных исполнителей.

По результатам конкурса абсолютным победителем, обладателем Гран-при конкурса «Яркие дети Украины» стал юный роменчанин, талантливый и голосистый Роман Стукало. Именно он будет иметь честь представлять Сумскую область на национальном отборе песенного конкурса «SANREMOJUNIOR».

Первую премию получили Анастасия Пуляк с Ахтырщини, дуэт «Чудо» из Путивльского района, Анастасия Сабчук, которая представляла Тростянецкий район.

Дипломы лауреатов второй степени завоевали София Рубанович из Недригайловского, Дарья Грома с Бурынского и Марина Рева с Глуховского районов.

Лауреатами третьей степени в своих возрастных категориях стали юные певицы из Шостки: Валерия Ерохова и Анастасия Прима.

Победу в номинации «Приз зрительских симпатий» получила солистка народной студии эстрадного вокала Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств Алена Новгородская.

Специальные призы от организаторов и меценатов конкурса получили Алина Степаненко из Белопольского района, образцовый театр эстрадной песни «Микс» и Анастасия Прима из города Шостки.