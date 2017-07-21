На Сумщине будут создавать общественные советы Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил руководителям районов повысить диалог с общественностью.

Вопрос о взаимодействии органов исполнительной власти и общественности рассмотрели на аппаратном совещании в облгосадминистрации, пишет сайт ОГА.

Николай Клочко отметил, что существуют недостатки в работе общественных советов при райгосадминистрациях и это показывают комплексные проверки.

«Во многих районах области активность советов очень низкая, а к участию в работе общественного совета участников института гражданского общества надо уговаривать. На сегодня часть активных представителей общественных советов являются местными депутатами или должностными лицами органов государственной власти, что в соответствии с изменениями в положении об общественных формированиях не позволяет им быть членами этих советов», - доложил Николаю Клочко и.о. начальника управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации Владимир Харченко.

Из-за изменений в положении о создании общественных советов, регламентирующем количественный состав, перечень лиц, которые могут быть членами громад, документы, представляемые для участия в учредительном собрании, возникла необходимость создания новых общественных советов при исполнительных органах власти.

Сейчас, по словам Владимира Харченко, образованные и действующие должным образом общественные советы в Сумах, Ахтырке, Ромнах, Глухове, Конотопе, Лебедине.

Главам Белопольской, Липоводолинской, Недригайловской, Середина-Будской и Шосткинской райгосадминистраций Николай Клочко поручил в кратчайшие сроки сформировать новый состав общественных советов и проводить заседания советов не реже одного раза в квартал.