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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53131

Сумщина занимает первое место по уровню раскрытия преступлений

Об этом доложил начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Виталий Тимошенко во время аппаратного совещания.

Он отметил, что в регионе успешно действует программа «Правопорядок на 2016 - 2020 годы» и разработан проект программы «Безопасный город - безопасная область». Благодаря мерам по усилению защиты граждан и государства, обеспечения законности и правопорядка в 2017 году в области совершено на 932 преступления меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает сайт ОГА.

«Сумщина занимает лидирующие позиции в государстве по уровню раскрытия преступлений, за 7 месяцев 2017 года - 1 место. По показателям по раскрытию особо тяжких преступлений – 2-ое, раскрытие краж – 3-е. В 2016 году область занимала третье место в общеукраинском рейтинге среди других регионов», - рассказал Виталий Тимошенко.

Проект «Безопасный город - безопасная область» предусматривает установку камер видеонаблюдения на самых оживленных улицах и на общественно важных или опасных объектах в Сумах и других населенных пунктах области. Облгосадминистрация с органами местного самоуправления и правоохранительными органами проводит активную работу в этом направлении. Камеры помогут уменьшить уровень преступности и быстрее раскрывать преступления.

Сегодня камеры видеонаблюдения уже активно устанавливаются в Сумах, Ахтырке, Ахтырском и Белопольском районах.

На установку камер из местных бюджетов городов и районов уже выделено 4 млн 577 тыс. 361 грн из 10 млн 115 тыс. 896 гривен запланированных.

Глава области дал поручение главам райгосадминистраций и городским головам усилить работу по приобретению и установке камер видеонаблюдения.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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