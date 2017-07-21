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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46104

Сумские налоговики фиксируют рост уплаты НДС

Плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили с начала года 327,4 млн гривен налога на добавленную стоимость.

Это на 31% (или на 77,5 млн грн) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Налоговики уверены, что существенного роста сбора НДС достигнут благодаря электронному администрированию налога на добавленную стоимость, в частности, внедрению системы мониторинга оценки рисков, которая автоматически останавливает регистрацию сомнительных налоговых накладных. Ведь новый механизм позволяет анализировать налоговую накладную на наличие рисков, способствует повышению эффективности борьбы с уклонением от налогообложения.

Также в ГНИ в г. Сумы отмечают, что анализ каждой налоговой накладной происходит исключительно в автоматическом режиме и без всякого вмешательства со стороны специалистов ГФС. Только в случае, когда поставщик фактически не осуществляет хозяйственную операцию, а регистрирует налоговую накладную с целью предоставления покупателю необоснованной налоговой выгоды в виде неправомерного сформированного кредита по НДС, движение такой рисковой налоговой накладной останавливается.

Каждый плательщик НДС, который имеет обоснованные доказательства реальности осуществления заблокированной операции, вправе представить документы, подтверждающие реальность осуществления хозяйственной операции на рассмотрение специальной рабочей группы при Главном управлении ГФС в Сумской области. Решение о разблокировании принимает специальная комиссия при ГФС Украины.

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