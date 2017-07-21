Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:542

На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу

28 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) в Шосткинском районе проведены работы по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

На опасный предмет наткнулись искатели металлолома в поле на расстоянии 500 м от жилых домов с. Ивот. О находке мужчины сообщили председателю сельского совета, который уже позвонил на линию экстренного вызова «101».

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 50 кг фугасную авиационную бомбу. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 1 км. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В текущем году на Сумщине это второй случай обнаружения авиабомбы. Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже прикасаться, а тем более - пытаться самостоятельно удалить. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101».

Право
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.