На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу 28 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) в Шосткинском районе проведены работы по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

На опасный предмет наткнулись искатели металлолома в поле на расстоянии 500 м от жилых домов с. Ивот. О находке мужчины сообщили председателю сельского совета, который уже позвонил на линию экстренного вызова «101».

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 50 кг фугасную авиационную бомбу. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 1 км. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В текущем году на Сумщине это второй случай обнаружения авиабомбы. Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже прикасаться, а тем более - пытаться самостоятельно удалить. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения «101».