За ночь копы поймали трех пьяных за рулем 2,13, 1,34 и 1,15 промилле алкоголя: за ночь патрульные зафиксировали 3 нетрезвых водителей, один из которых в состоянии опьянения сел за руль повторно.

На проспекте Михаила Лушпы, инспекторы подали сигнал об остановке водителю АЗЛК, который протянул несколько метров и остановился прямо на пешеходном переходе. Его действия стали понятны в дальнейшем, - он не имел водительского удостоверения, однако имел явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения, который проводился на алкотестере, зафиксировал у мужчины 2,13 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, в начале июня 2017 года на 26-летнего мужчину уже составляли админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы составили на него два админматериала по ч. 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и по ч.3 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.

Далее, на улице Линейной и Белопольское шоссе, полицейские обнаружили еще двух нетрезвых водителей. Во время освидетельствования в них зафиксировали 1,15 и 1,34 промилле алкоголя, соответственно.