На Соборной загорелся гараж 28 августа в 18:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре гаража на ул. Соборной в г. Кролевец.

О возгорании сообщила хозяйка здания. Существовала угроза переброски пламени на расположенные вплотную и рядом хозяйственные постройки. Подключив на тушение 4 человека личного состава и 1 единицу спецтехники 22-й Государственной пожарно-спасательной части, в 18:55 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность. В 19:20 пожарные ликвидировали пожар.