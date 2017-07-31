На Соборной загорелся гараж

О возгорании сообщила хозяйка здания. Существовала угроза переброски пламени на расположенные вплотную и рядом хозяйственные постройки. Подключив на тушение 4 человека личного состава и 1 единицу спецтехники 22-й Государственной пожарно-спасательной части, в 18:55 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность. В 19:20 пожарные ликвидировали пожар.
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