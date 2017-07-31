На Сумщине горел деревянный дом

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов профессионального пожарного поста пгт Эсмань и 19-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.
На момент прибытия пожарных горели личные вещи и газовая плита на кухне, а также образовалось задымление. Тушение осложняло загромождение помещения. Существовала угроза распространения пламени на жилые комнаты дома.
В 19:40 возгорание локализовали, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 20:15 – пожар был ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожены личные вещи и газовую плиту, повреждены пол на площади 2 кв. м, стены на площади 4 кв. м, чердак на площади 10 кв. м.
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