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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине горел деревянный дом

28 августа в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на ул. Зонищанская в с. Пустогород Глуховского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов профессионального пожарного поста пгт Эсмань и 19-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

На момент прибытия пожарных горели личные вещи и газовая плита на кухне, а также образовалось задымление. Тушение осложняло загромождение помещения. Существовала угроза распространения пламени на жилые комнаты дома.

В 19:40 возгорание локализовали, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 20:15 – пожар был ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожены личные вещи и газовую плиту, повреждены пол на площади 2 кв. м, стены на площади 4 кв. м, чердак на площади 10 кв. м.

Право Глуховский район Пожар

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