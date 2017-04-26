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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ворсклу выпустили 2 тысячи мальков стерляди

В этом году в 11 пунктах будет выпущено 25 000 мальков.

Об этом сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, который принял участие в мероприятии, которое состоялось в рамках реализации Программы охраны окружающей среды Сумской области.

Как сообщили организаторы - представители Гетманского национального природного парка Украины - это уже второй этап восстановления популяции вида рыбы, которая занесена в Красную книгу Украины - стерляди пресноводной. Это единственный представитель осетровых рыб в пресных водах нашей страны. В Сумском регионе стерлядь в малом количестве водится в реках Десна и Сейм.

По словам Николая Клочко, восстановление популяции этой рыбы в Сумской области начали в 2014 году. Тогда на 7 участках русла Ворсклы было выпущено 10 000 мальков стерляди. Уже в первую неделю их фиксировали на расстоянии до 5 км от пунктов выпуска. Полный успех проекта будет достигнут в случае его продолжения.

Средства на это выделены из областного фонда охраны окружающей природной среды в сумме 152 700 гривен.

Участники мероприятия отмечали: чтобы эта работа не была напрасной, необходимо контролировать состояние уже вновь популяции, полностью запретить вылов рыбы и соблюдать нормы режима охраны природной среды. Ведь эксперты называют разные причины исчезновения этого вида рыбы. Основные из них - загрязнение рек промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками и браконьерский вылов с помощью сеток и электроудочек.

Все охранные мероприятия обязуется взять на себя Гетманский национальный природный парк Украины, который расположен в пойме реки Ворскла в пределах Великописаривского, Тростянецкого и Ахтырского районов.

Общество Ворскла Гетманский национальный парк Зарыбление Мальки Николай Клочко Стерлядь

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