Сумчанина выкрали российские пограничники, чтобы завербовать для работы на ФСБ

На Сумщине к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины был ранен российскими пограничниками и похищен в РФ. Его несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.
Мужчина сразу обратился на телефон «линии доверия» СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.
На основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины он освобожден от уголовной ответственности. Судья учел, что гражданин на выполнение преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершил и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями.
Напоминаем, что Служба безопасности неоднократно призывала граждан Украины быть бдительными и не выезжать в РФ, поскольку на территории страны-агрессора отсутствуют гарантии их безопасности, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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