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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17197

Сумчанина выкрали российские пограничники, чтобы завербовать для работы на ФСБ

От уголовной ответственности освобожден житель Сумщины, который сообщили СБУ о попытках вербовки спецслужбами РФ.

На Сумщине к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины был ранен российскими пограничниками и похищен в РФ. Его несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину.

Мужчина сразу обратился на телефон «линии доверия» СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки.

На основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины он освобожден от уголовной ответственности. Судья учел, что гражданин на выполнение преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершил и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями.

Напоминаем, что Служба безопасности неоднократно призывала граждан Украины быть бдительными и не выезжать в РФ, поскольку на территории страны-агрессора отсутствуют гарантии их безопасности, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Пограничники Похищение СБУ ФСБ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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