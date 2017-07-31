«Сумытеплоэнерго» перенесло завтрашние тарифные слушания в другое место

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает, что по техническим причинам изменено место проведения открытого обсуждения по вопросам:
- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство электрической энергии;
- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.
- согласование и утверждение для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 год инвестиционной программы по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.
Обсуждение состоится 30 августа 2017 года в 15:00 в помещении отеля «Reikartz Сумы» по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 1 (конференц-зал №2, 4-й этаж).
Напомним, ранее сообщалось, что слушания состоятся по адресу Петропавловская, 53.
Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков предлагает разделить производство и транспортировку тепла....
Мэр Сум Александр Лысенко высказался об экономически обоснованных тарифах на тепло и горячую воду ООО «Сумытеплоэнерго»....
Органами прокуратуры Сумской уделяется особое внимание обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Так, в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы на...
На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о проведении открытого обсуждения (открытого слушания)....
На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» опубликовано сообщение о проведении открытых слушаний.... 2