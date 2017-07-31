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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28172

«Сумытеплоэнерго» перенесло завтрашние тарифные слушания в другое место

На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о переносе открытого обсуждения (открытого слушания).

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает, что по техническим причинам изменено место проведения открытого обсуждения по вопросам:

- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство электрической энергии;

- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

- согласование и утверждение для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 год инвестиционной программы по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

Обсуждение состоится 30 августа 2017 года в 15:00 в помещении отеля «Reikartz Сумы» по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 1 (конференц-зал №2, 4-й этаж).

Напомним, ранее сообщалось, что слушания состоятся по адресу Петропавловская, 53.

Экономика ООО «Сумытеплоэнерго» Слушания

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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