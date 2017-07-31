«Сумытеплоэнерго» перенесло завтрашние тарифные слушания в другое место На сайте ООО «Сумытеплоэнерго» появилось сообщение о переносе открытого обсуждения (открытого слушания).

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает, что по техническим причинам изменено место проведения открытого обсуждения по вопросам:

- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство электрической энергии;

- установление для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 г. тарифа на производство тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

- согласование и утверждение для ООО «Сумытеплоэнерго» на 2018 год инвестиционной программы по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали.

Обсуждение состоится 30 августа 2017 года в 15:00 в помещении отеля «Reikartz Сумы» по адресу: г. Сумы, ул. Воскресенская, 1 (конференц-зал №2, 4-й этаж).

Напомним, ранее сообщалось, что слушания состоятся по адресу Петропавловская, 53.