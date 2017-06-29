На Сумщине СБУ разоблачила пророссийскую пропагандистку (видео) В течение августа в девяти областях Украины, в том числе и в Сумской, СБУ прекратила деятельность администраторов, которые поддерживали антиукраинские сообщества в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили и задержали пророссийских пропагандистов в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Оперативники СБУ задокументировали, что агитаторы, которых финансировали кураторы из российских спецслужб, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости. Основной задачей кремлевских информационных наемников было создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны. Злоумышленники, по указанию российских кураторов, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя, государственной власти и нарушения территориальной целостности в стране.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дел сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыт ряд уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

В видеоролике, обнародованном СБУ, сумчанка рассказывает:

- Я жительница Сумской области. В социальной сети «Одноклассники» зарегистрирована с 2012 года. Начиная с 2013 года меня стала сильно интересовать политическая ситуация в нашей стране. Я участвовала во многих пророссийских группах. Их идеей основной была возрождение великой России, продвижение идей о русском мире и исторических фактов про СССР. Используя свой аккаунт, с 2014 года я активно распространяла информацию в Сети об ущемлении русскоязычного населения Украины, а также о том, что Украина не может существовать как самостоятельное государство. Активно выступала против проведения АТО на востоке Украины и поддерживала идеи об отделении Донецкой и Луганской областей. В начале 2017 ко мне в «Одноклассниках» обратился администратор группы «Антимайдан», «Украинский фронт». Также он является одним из администраторов групп, поддерживающих идеи сепаратизма. Он обратился ко мне с предложением о распространении платной информации о необходимости проведения массовых протестных акций расцвета фашизма на Украине и критики власти нашего государства с призывами о ее свержении, а также создании т.н. «народных республик». Вначале мы присматривались друг к другу. После определенного сотрудничества и получения определенной доли доверия друг к другу я узнала, что существует определенный круг лиц, заинтересованных в организации акций протеста в центре Украины и в остальных областных центрах Украины на юге и востоке страны. Мне было поручено найти в соцсетях лиц, которые бы за денежное вознаграждение могли устроить провокации во время проведения торжественных мероприятий в нашей столице, посвященных Дню Независимости Украины, а также в других городах, таких как Одесса, Николаев, Херсон, Сумы и других.

По данным СБУ, всего в течение 2014-2017 годов Службой безопасности Украины зарегистрировано семьдесят два уголовных производства, по материалам досудебных расследований следователей СБУ вынесено более шестидесяти приговоров лицам, осуществлявшим антиукраинскую пропаганду в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Оперативники спецслужбы также пресекли семнадцать Интернет сообществ фейковых «псевдонародных республик» в разных регионах Украины.