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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20149

Житель Сумщины потратил 4 тысячи на виртуальную лодку

Житель Серединобудского района пытался приобрести через Интернет резиновую лодку, однако в результате соглашения с неизвестным продавцом потерял около 4000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний житель Серединобудского района. Мужчина рассказал: пытался приобрести через Всемирную сеть резиновую лодку для рыбалки. На одном из известных интернет-магазинов наткнулся на соответствующее объявление. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, он договорился с продавцом об условиях оплаты и пересылки, и перечислил авансом 3850 гривен. Однако прошло больше недели, а товара так и не получил.

Работники полиции, которые проводят по данному факту предыдущие проверки, обращаются к гражданам с предостережением быть внимательными и осторожными во время подобных соглашений. Договариваясь о купле-продаже товара с незнакомым человеком, следует воспользоваться услугой «наложенный платеж» - это позволит не только оплатить покупку при ее получении, но и проверить ее техническое состояние перед оплатой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Середина-Буда

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