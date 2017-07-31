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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24181

Сумской депутат предлагает вернуть теплосети городу

Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков предлагает разделить производство и транспортировку тепла.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Антипопулизма пост.

Сейчас много кто пиарится на теме тарифов на тепло и противодействия «Сумытеплоэнерго».

И мне это не нравится не тем, что это плохо само по себе, а тем, что звучат голоса популистов и молчат голоса экспертов. Хотелось бы, чтобы высказались люди, которые разбираются в теме на высоком уровне.

Ни в коем случае не будучи экспертом в теплофизике, со своей колокольни выскажу следующую мысль. Градус противостояния вокруг теплоснабжения связан, прежде всего, с тем, что «Сумытеплоэнерго» занимает монопольное положение на рынке. И по состоянию на сейчас с этим ничего не сделаешь. Но, если мы не будем идиотами, можно сделать в будущем.

Какие шаги нужны для этого?

1) Нужно разделить генерацию тепла и его транспортировку. Это вполне в духе третьего энергопакета, к которому Украина сейчас присоединяется. Сети должны быть забраны городом в специально созданное для этого предприятие, затем модернизированы и подготовлены для следующего шага. Сейчас существуют технологии, позволяющие теплоизолировать трубы в 10 раз дешевле, чем это делает «Сумытеплоэнерго».

2) Сети должны быть оборудованы узлами учета на всех концах системы. Таким образом, генерирующие частные предприятия будут продавать тепло потребителю, а коммунальное предприятие будет транспортировать его потребителю.

3) Должны быть подготовлены площадки для строительства инвесторами новых котелен на любых видах топлива. Нужно приложить все усилия для того, чтобы на рынке появились новые, более эффективные игроки. Без этого шага на рынке не будет достаточной конкуренции, и потребитель продолжит зависеть от воли монополиста.

P.S: напоминаю, что я не являюсь специалистом в теплофизике, так что приглашаю к дискуссии тех, кто разбирается в теме и способен с холодной головой написать более дельные предложения и помочь их реализовать. Но я совершенно точно уверен, что в режиме истерики ничего мы в городе не улучшим», - написал депутат.

Общество Андрей Крамченков ООО «Сумытеплоэнерго» Теплосети

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