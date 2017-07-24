Полиция изъяла у сумчанина «травку» и патроны Ранее судимый за имущественные преступления 38-летний мужчина выращивал на своем участке коноплю.

Информация о том, что один из жителей Барановки выращивает на своем участке коноплю, к участковому офицеру полиции поступила от неравнодушных граждан.

Работники Сумского городского отдела полиции, предварительно проверив информацию и получив санкцию на обыск, посетили частного домовладение 38-летнего мужчины.

«В ходе обыска сообщения граждан полностью подтвердилось: на огороде полицейские нашли и изъяли 30 конопляных кустов, - говорит Александр Дидусев, начальник сектора превенции Сумского отдела полиции. - А в доме обнаружили пакет с измельченным веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис, весом 6 г, и несколько патронов. Шесть из них оказались охотничьими патронами 16-го калибра, а один - от снайперской винтовки Драгунова».

Сам же мужчина признается, что время от времени употребляет собственноручно приготовленный каннабис, и, выращивая дома коноплю, планировал обеспечить себе хотя бы полугодовой запас.

Сейчас все находки направлены на экспертное исследование, следователи открыли в отношении подозреваемого сразу два уголовных производства - по ст. 310 УК Украины (незаконный посев конопли или мака) и 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии еще одного уголовного производства - по ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление и хранение наркотиков без цели сбыта).

По нездоровую страсть к дурман-зелью и незаконное хранение патронов мужчине грозит немалый срок лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.